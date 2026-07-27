ALANYA Orman İşletme Müdürü Bilal Yüksel, 27 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında etkili olması beklenen aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaştığını belirterek, tüm ekiplerin teyakkuza geçirildiğini açıkladı. Özellikle çarşamba ve perşembe günlerinin olağanüstü risk taşıdığına dikkat çeken Yüksel, tehlikeli hava koşullarının önümüzdeki pazartesi gününe kadar etkisini sürdüreceğini söyledi. Bu kapsamda tüm personelin izinlerinin iptal edildiğini ifade eden Yüksel, Alanya Kaymakamlığı koordinasyonunda ilgili kurumlarla sürekli istişare halinde olduklarını kaydetti.

14 EKİP, 231 PERSONEL HAZIR BEKLIYOR

Yangınlara karşı tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Yüksel, "Araçlarımız sürekli devriye geziyor. Jandarma ve emniyet ekipleri de sahada denetimlerini sürdürüyor. Yangın gözetleme kuleleri arasındaki bir saatlik çevrim içi haberleşme süresini 20 dakikaya düşürdük. İki yangın söndürme helikopteri her an havalanmaya hazır durumda. Ayrıca 14 araç, 14 ekip ve 231 personelimiz yangınlara anında müdahale edebilmek için hazır bekliyor" dedi.

"YANGINLARIN YÜZDE 95'İ İNSAN KAYNAKLI"

Vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Yüksel, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, "Ne kadar tedbir alırsak alalım, yangınların yüzde 95'i insan kaynaklı. Vatandaşlarımız piknik ateşi başta olmak üzere hiçbir şekilde ateş yakmamalı. Özellikle bu kritik hava şartlarında görülen en küçük duman bile vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmeli" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi