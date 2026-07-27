TÜRKÜLER GEVNE YAYLASI'NDA YANKILANDI

Festival boyunca Gevne Yaylası'nda siyaset yerine kültür ve sanat ön plana çıktı. Şenliğin ilk gününde sahne alan Mehtap Koç, seslendirdiği eserlerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Festivalin ikinci gününde ise Armağan Çintaş, Neslihan Yılmaz Ören ve Canan Başaran, birbirinden güzel türkülerle yaylayı dolduran vatandaşlara müzik dolu anlar yaşattı.

YÖRÜK KÜLTÜRÜ YAŞATILDI

Konserlerin yanı sıra yöresel lezzetler, halk oyunları, geleneksel etkinlikler ve çeşitli gösteriler de festival kapsamında büyük ilgi gördü. Her yaştan vatandaşın katıldığı şenlikte, Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir buluşmaya imza atıldı.

BAŞKAN ÖZÇELIK VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de Gevne Yaylası Şenlikleri'ne katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Festival sonrası değerlendirmede bulunan Başkan Özçelik, "Gevne'nin serin rüzgârı, geçmişten bugüne taşınan hatıraları bizlere yeniden hatırlattı. Aliefendi Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği 14. Gevne Yaylası Şenlikleri'nde hemşehrilerimizle buluştuk ve Servet Başkanımızın selamını ilettik. Yörük kültürünü yaşatan, Gevne'nin bereketini ve güzelliğini nesilden nesile aktaran bu anlamlı organizasyonda emeği geçen Aliefendi Mahalle Muhtarı Rüştü Vural'a, Dernek Başkanı Özay Arslan'a ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Gevne'nin muhabbeti ve bereketi hiç eksik olmasın" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi