ALANYA'DA Syedra Antik Kenti ile adından sıkça söz ettiren Seki Mahallesi'nde hüküm giydiği öğrenilen muhtarın mührü teslim ettiği bildirildi.

ORMANDA 'ZEYTİN TARLASI' İDDİASI

Muhtar Kıymaz'ın hakkında devam eden davanın sonuçlandığı ve 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılması sonucu görevden alındığı bildirildi. Kıymaz hakkındaki cezanın, zeytin tarımı yaptığı babasından kalan tarlanın orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle çıktığı belirtiliyor. Kıymaz'ın dava sürecinde "Burası bizim tapulu arazimizdi. Daha sonra ormana geçti. Seki'de bu durumda çok fazla arazi var" dediği öğrenildi.

Seki Mahallesi Muhtarlığı ile ilgili son kararı Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk verecek.

Kaynak: Haber Merkezi