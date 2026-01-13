Bilader, bilisiniz bi laf var, Allah hazeddii guluna evvela eşşeeni yitirddirir, soona da buldururumuş. Beniki de o hesap oldu. İki üç gün eveli aşamıla hava çiseen çiseen yaab dururdu. Kellermuharı tarafında birki işim varıdı. Islanmayaam deyi eşguvatıla işimi gördüm, zavada eve vardım. Moturu goduum gedey gibi bi yer var, moturu ora istob eddim. Anaddırını çegdim, eve çıgdım. Anaddırını cebime goduumu eyi biliyom. Sabaala uyandım, sanayide Mamıdseydili, gög gözlü, motur tamircisi Ali Atig var, moturun benzin şamandırası ikide bir bozulur, içinde dopdolu benzin olur, bazı da içinde dımla benzin olmaz, iberesi dolu gösderir. Endeeni Ali'ye varan bi gösdeeren dedim. Öte ararım, beri ararım, moturun anaddırı yog. Ulan argadaş aşamıla varıdı, nereeddi ola endee deyi saadlarca anaddır aradım. Baccadakı aaçların dibine gadar bagdım. Eve girerkene birki portakalıla ilimon gopardııdım, engire mi düşdü ola deyi aradım, yog. Uzadmayaam, pantulu çıkardıımda anaddırı iskemlenin üsdüne gomuşum. Soona engi iskemle nahıl olduusa devrilmiş, anaddır divanın arasına düşmüş. Öte ara, beri ara, torda buldum. İşdacıkana yokardaa söz aglıma geldi, size bi yazıvereem dedim. Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.