GAZİPAŞA’DA hayata geçirilen “Paradise 1, 2, 3 ve 4” projeleriyle ilgili ortaya atılan dolandırıcılık iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu projelerden konut alma girişiminde bulunan Rusya, Kazakistan, Ukrayna, ABD ve Kırgızistan vatandaşı bir grup yabancı yatırımcının, yaklaşık 20 milyon Euro dolandırıldığı önesürüldü. Alanya Adliyesi’ne gelerek suç duyurusunda bulunan mağdurlar, yalnızca suç duyurusu için toplanan grubun doğrulanmış zararının yaklaşık 2 milyon Euro olduğunu söyledi. İddiaya göre projelerin tanıtım ve satış süreci Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde açılan ofislerde yürütüldü. Sürecin Messimo, TNH ve CLZ şirketleri üzerinden organize edildiği öne sürüldü. Yatırımcılar, kendilerine Messimo’nun müteahhit firma olarak tanıtıldığını, ancak sözleşmelerde müteahhit olarak CLZ’nin yer aldığını belirtti. Belgelerdeki mühür ve imzaların ise Messimo adına atıldığı iddia edildi.

‘SEÇİCİ YASALLAŞTIRMA’ İDDİASI

Mağdurların anlatımına göre plan iki aşamalı ilerledi. “Paradise 1” ve “Paradise 2” projelerinin kısmen tamamlanarak yasal faaliyet görüntüsü oluşturulduğu öne sürüldü. Ancak bu projelerde, dairelerin vaat edilenden daha küçük metrekarede teslim edildiği, tapuların yalnızca ödemesini banka yoluyla yapan alıcılara verildiği, bu tapuların dahi tamamlanmamış daireler için düzenlendiği iddia edildi. Ayrıca tapuların doğrudan CLZ adına değil, aynı isimle bağlantılı olduğu belirtilen Reagam şirketi üzerinden düzenlendiği öne sürüldü.

PROJE OTELE Mİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ?

İddialara göre planın ana ayağı “Paradise 3” ve “Paradise 4” projelerinde uygulandı. Dairelerin büyük bölümünün piyasanın en yüksek olduğu dönemde Euro bazında ve nakit olarak satıldığı, nakit ödemelerin ağırlıklı olarak Messimo tarafından tahsil edildiği, bu paraların müteahhit olduğu belirtilen CLZ’ye aktarılmadığı ya da yalnızca sınırlı bir kısmının resmi kayıtlara geçirildiği öne sürüldü. Ağustos 2024’te projeyi görmeye gelen bazı yatırımcıların, “Paradise 3” kompleksinin otele dönüştürüldüğünü fark ettiği iddia edildi. “Paradise 4” projesinin ise farklı bir konseptle yeniden satışa çıkarıldığı belirtildi. Bugün itibarıyla nakit ödeme yapan yatırımcıların ne daire teslimi aldığı ne de para iadesi alabildiği ifade edildi.

ŞİRKETLER TOPU BİRBİRİNE ATIYOR

Mağdurların açıklamasına göre taraflar sorumluluğu birbirine yüklüyor. Messimo tarafı paranın kendilerinde olmadığını savunurken, CLZ tarafının ise ödemelerin kendilerine aktarılmadığını iddia ettiği öne sürüldü. Ortak bir çözüm toplantısından ise kaçınıldığı belirtildi.

VERGİ VE HARÇ İDDİASI

Dosyada yer alan bir diğer iddia ise banka üzerinden yapılan işlemlerde satış bedellerinin resmi kayıtlarda düşük gösterildiği yönünde. Bunun tapu harcı ve vergi yükümlülüklerini azaltmaya yönelik olduğu ileri sürüldü.

‘ADALET İSTİYORUZ’

Yabancı yatırımcılar, yaşanan sürecin planlı ve organize olduğunu savunarak yetkili makamları göreve çağırdı. Mağdurlar, “Türkiye’de hukukun üstünlüğünün herkes için eşit şekilde uygulanmasını istiyoruz. Ne tapumuz var ne dairemiz” diyerek adalet talebinde bulundu. Mağdurlar ayrıca daire istemediklerini ve paralarının tekrar iade edilmesini talep etti.

