Amerikan CNN televizyonuna sızan bilgilere göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Ortadoğu'daki dengeleri temelden sarsacak tehlikeli bir operasyonun hazırlığında. Hedefte ise doğrudan İran var. İstihbarat kaynakları, Washington yönetiminin İran içinde büyük bir ayaklanma fitilini ateşlemek amacıyla muhalif gruplarla gizli pazarlıklar yürüttüğünü öne sürüyor. Özellikle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) sığınan İranlı Kürt temsilcilerle yapılan askeri destek görüşmeleri, bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı.

SİLAHLI EYLEM HAZIRLIĞI

Gelen çarpıcı iddialar arasında, İran'ın batı sınırlarında planlanan eylemler de yer alıyor. İranlı muhalif bir kaynağın aktardığı bilgilere göre, silahlı gruplar yakın zamanda sınır hatlarında operasyonlar düzenlemek için fırsat kolluyor. Bu kritik hamlenin arkasındaki ana destekçilerin ise Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail olduğu belirtiliyor.

İSRAİL İÇİN TAMPON BÖLGE PLANI

Sızıntının en çok tartışılacak boyutu ise harita üzerinde hedeflenen değişiklikler. İddialara göre, silahlandırılan grupların İran toprakları içinde belirli bir alanı ele geçirmesi ve bu bölgenin İsrail'in güvenliği için fiili bir "tampon bölgeye" dönüştürülmesi masadaki en çarpıcı senaryolardan biri.

"İSYANI HIZLANDIRIYORLAR"

Eski Pentagon yetkilisi ve ulusal güvenlik uzmanı Alex Plitsas'ın CNN ekranlarındaki itirafları ise durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Plitsas, Amerika'nın muhalif gruplara sağladığı silah desteğiyle İran'daki toplumsal patlama ve isyan sürecini açıkça hızlandırmaya çalıştığını vurguluyor.

ALANYA BÖLGESİNDE YAKINDAN İZLENİYOR

Komşu coğrafyamızdaki bu yüksek gerilimli hareketlilik, turizmin kalbi Alanya'da da yakından takip ediliyor. Ortadoğu'da patlak verecek olası bir çatışma ortamının ve artacak güvenlik endişelerinin, Türkiye'nin genel istikrarını, turizm sezonunu ve yerel ekonomiyi dolaylı yoldan etkileme riski bulunuyor. Bölgedeki yatırımcılar ve kamuoyu, sıcak gelişmeleri endişe içinde izlemeye devam ediyor.