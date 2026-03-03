Ortadoğu'yu ateş çemberine çeviren ABD, İsrail ve İran hattındaki sıcak çatışmalar, küresel petrol piyasalarını altüst ederek pompaya ağır bir fatura olarak yansıdı. Körfez ülkelerine hızla sıçrayan savaş gerilimi ve İran'ın küresel ticaret için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatması, petrol fiyatlarını uzun süredir görülmeyen rekor seviyelere taşıdı. Ulaşımdan tarıma kadar geniş bir yelpazede maliyetleri etkileyecek olan bu dev küresel kriz, Alanya'daki araç sahiplerini ve yerel ekonomiyi de doğrudan sarsacak tarihi zamları beraberinde getirdi.

BU GECE YARISI TABELALAR DEĞİŞİYOR

Akaryakıt istasyonlarında bu gece yarısından itibaren adeta deprem etkisi yaratacak fiyat güncellemeleri bekleniyor. Küresel piyasalardaki savaş paniğinin neticesi olarak motorinin litre fiyatına tam 6 lira 69 kuruşluk devasa bir zam uygulanacak. Yaklaşık yüzde 10,5 oranına denk gelen bu korkunç artışla birlikte, Alanya'daki ticari araç sürücülerinin ve vatandaşların yakıt maliyetleri katlanacak. Öte yandan, salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısı itibarıyla benzin fiyatlarına da 2 lira 10 kuruşluk bir zam yansıtılması kesinleşti.

MOTORİN FİYATLARI 70 LİRAYI BULACAK

Beklenen rekor zammın ardından motorin fiyatları Türkiye genelinde psikolojik sınırları aşarak yeni bir boyuta ulaşacak. Açıklanan rakamlara göre motorinin litre fiyatının İstanbul'da 67,09 liraya, Ankara'da 68,19 liraya ve İzmir'de 68,46 liraya fırlaması öngörülüyor. Şırnak, Bitlis ve Bingöl gibi doğu illerinde ise rakamların 70 liradan satılması beklenirken; turizm ve tarım taşımacılığının kalbi konumundaki Alanya'da da pompaya yansıyacak bu ağır tablonun iğneden ipliğe her sektörü etkilemesinden endişe ediliyor.