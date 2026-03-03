Antalya’da kooperatif ve pazarcılar odasına yönelik soruşturmada 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 74 kişi yakalandı, milyonlarca liralık kamu zararına ilişkin mal varlıklarına el konuldu.

Antalya’da kooperatif ve pazarcılar odasına rüşvet operasyonu kapsamında sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 74’ü yakalanırken, 10 kişinin arandığı bildirildi.

KOOPERATİF VE ODA ÜZERİNDEN USULSÜZLÜK İDDİASI

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Antalya Semt Pazarcılar Odası üzerinden rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarının işlendiği öne sürüldü.

İddiaya göre, kredi kullanma şartlarını taşımayan bazı kişilere Korkuteli ilçesinde geriye dönük vergi kaydı açtırıldı. Bu kişiler pazarcılar odasına üye yapılarak kooperatif aracılığıyla devlet destekli esnaf kredisi kullandırıldı.

USULSÜZ ARAÇ DEVİR VE YÜZDE 10 KOMİSYON İDDİASI

Soruşturmada, kredi kullanacak kişilere ipotek gösterebilmeleri için usulsüz araç devir işlemleri yapıldığı da yer aldı. Bu yöntemle yüksek tutarlı kredilerin çekildiği, krediler karşılığında ise yüzde 10 oranında komisyon alındığı öne sürüldü.

Kredi borcunu ödemeyen kişilerin ipotek gösterdiği taşınmazların üçüncü kişilere satıldığı, düşük tutarlı kredilerin kapatılmasının ardından bu taşınmazların daha yüksek bedellerle yeniden el değiştirdiği iddia edildi.

YAT, ARAÇ VE TAŞINMAZ ALIMI

Pazarcılar Odası üzerinden yapılan usulsüz işlemler sonucu oda bütçesinden para çıkışı sağlandığı, bu paralarla bazı şüpheliler adına yat, araç ve taşınmaz alındığı ileri sürüldü.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, esnaf kredi kooperatifi başkanı Turgut B. ile eski pazarcılar odası başkanı Metin B.’nin de gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca 36 kişinin daha şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasının planlandığı bildirildi.

MİLYONLARCA LİRALIK KAMU ZARARI

Yapılan incelemelerde toplam 42 milyon 709 bin 140 TL kamu zararı oluştuğu tespit edildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 75 milyon TL değerindeki tapulara ve mal varlıklarına el konuldu.

Antalya’da kooperatif ve pazarcılar odasında devlet destekli kredi usulsüzlüğü iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.