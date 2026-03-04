Mahmutlar ve Kargıcak’ta yabancı talebinin düşmesiyle kiralık daire sayısı arttı. Alanya’da son iki yılda hızla yükselen emlak piyasasında dengeler değişmeye başladı.

Alanya’da özellikle Mahmutlar ve Kargıcak mahallelerinde yoğunlaşan yabancı yatırımcı hareketliliği, 2026 yılıyla birlikte farklı bir yöne evriliyor. Son yıllarda Rus ve Ukraynalı yatırımcıların yoğun talebiyle hızla yükselen emlak piyasasında, artık daha temkinli bir dönem konuşuluyor.

İlçede faaliyet gösteren emlak danışmanlarına göre, Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının bir kısmı mülklerini satışa çıkarıyor ya da farklı ülkelere yöneliyor. Bu hareketlilik özellikle kiralık daire piyasasında daha fazla boş ilan görülmesine neden oluyor.

TALEP AZALDI, PİYASA TEMKİNLİ

Alanya’daki yabancı talebinin azalmasının arkasında birkaç önemli neden bulunuyor. Göç politikalarında yapılan düzenlemeler, ikamet izinleriyle ilgili daha sıkı uygulamalar ve Türkiye’de artan yaşam maliyetleri, bazı yabancı yatırımcıların kararlarını yeniden gözden geçirmesine yol açtı.

Emlak piyasasında konuşulan bir diğer konu ise yatırım yönünün değişmesi. Bazı yabancı yatırımcıların son dönemde Dubai, Sırbistan ve Balkan ülkeleri gibi alternatif pazarlara yöneldiği belirtiliyor.

KİRA FİYATLARINDA PAZARLIK DÖNEMİ

2024 yılında Mahmutlar ve Kargıcak’ta kiralık daire fiyatları birçok bölgede 20-30 bin TL bandından başlamıştı. Ancak son aylarda artan boş daire sayısı nedeniyle bazı ilanlarda pazarlık payının oluştuğu ifade ediliyor.

Bu durum özellikle uzun süredir yüksek kira fiyatlarından şikâyet eden yerli kiracılar için piyasanın daha dengeli bir noktaya gelmesi olarak yorumlanıyor.

Bir emlak danışmanı durumu şöyle anlatıyor:

“Eskisi gibi yoğun talep yok. İlan sayısı arttı. Ev sahipleri de artık kiracı bulabilmek için fiyat konusunda daha esnek davranabiliyor.”

MAHMUTLAR’DA TABELALAR DEĞİŞİYOR

Alanya’nın özellikle yabancı nüfusuyla bilinen Mahmutlar Mahallesi’nde de sokak görüntüsü yavaş yavaş değişmeye başladı. Kiril alfabesiyle yazılmış bazı emlak ve kafe tabelalarının yerini Türkçe ve İngilizce tabelalar almaya başladı.

Müşteri sayısının azalması nedeniyle bazı yabancı işletmelerin devredildiği veya faaliyetlerini sonlandırdığı da ifade ediliyor.

YABANCI NÜFUSTA GERİLEME İDDİASI

Piyasa aktörlerinin paylaştığı resmi olmayan değerlendirmelere göre, Alanya’daki yerleşik yabancı nüfusun yaklaşık yüzde 15-20’lik bir bölümünün son dönemde mülklerini satarak şehirden ayrıldığı konuşuluyor.

Bu hareketlilik, Alanya emlak piyasasında arzın artmasına ve fiyat artış hızının yavaşlamasına neden oluyor.

Bir yandan da şehirdeki konut piyasasının yeniden dengelenmesi… belki de uzun süredir beklenen bir gelişme.