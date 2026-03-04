Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu'da giderek tırmanan gerilimin tüm dünyayı etkileyecek yıkıcı sonuçları olabileceğini duyurdu. Washington'da düzenlenen "Finansın Geleceği" zirvesinde konuşan IMF Başkan Yardımcısı Daniel Katz, çatışmaların küresel piyasalardaki istikrarı derinden sarsma potansiyeline dikkat çekti. Özellikle Alanya gibi ekonomisi turizme ve ulaşıma dayalı bölgelerde de endişeyle takip edilen bu kriz, enerji fiyatlarında kalıcı bir şok dalgası yaratma ve maliyetleri katlama riski taşıyor.

ENERJİ HATLARI VE FİYATLARDA BÜYÜK TEHLİKE

Katz'ın açıklamalarına göre, Hürmüz Boğazı'ndaki kritik enerji tesislerine yönelik süregelen tehditler, küresel çaptaki arz güvenliğini adeta pamuk ipliğine bağladı. Sadece son 48 saat içerisinde petrol ve doğal gaz fiyatlarında gözlemlenen sert yükselişler, yatırımcıların piyasaya bakış açısını tamamen değiştirdi. Olası lojistik krizlerin ve enerji altyapılarındaki hasarların sadece bölgesel kalmayacağı, sınırları aşarak küresel bir ekonomik yangını başlatabileceği vurgulandı. Bu durum, ulaşım maliyetleri ve genel enflasyon üzerinden Alanya'daki vatandaşların ve turizmcilerin de cebine doğrudan yansıma potansiyeli taşıyor.

MERKEZ BANKALARI İÇİN KIRILMA NOKTASI

Geçici fiyat dalgalanmalarının para politikalarıyla bir şekilde yönetilebileceğini ancak asıl korkutan senaryonun "kalıcılık" olduğunu belirten IMF yetkilisi, merkez bankalarının çok zor bir sınava gireceğini ifade etti. Enerji maliyetlerindeki durdurulamayan artışın, enflasyon beklentilerini kontrolden çıkarabileceği uyarısı yapıldı. Katz, kısa vadeli sarsıntıların tolere edilebileceğini ancak kronikleşen enerji krizinin faiz artışlarını yeniden mecburi kılabileceğinin altını çizdi. Bu karanlık tablo, yalnızca enflasyonu körüklemekle kalmayıp dünyadaki büyüme ivmesini de frenleyerek turizm ve ticaret gibi kritik sektörleri küresel çapta daralmaya itebilir.