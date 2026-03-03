Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Alanya Kestel Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazası, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Öğle saatlerinde yaşanan kazada bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, 2 kişi yaralandı.

KAZA KESTEL MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç mahalle içindeki yolda çarpıştı. Kazanın tam olarak nasıl meydana geldiği netleşmezken, çevredeki vatandaşlar çarpışma sesini duyduklarını söyledi.

Bir anda ortalık karıştı. Araçlardan biri yol kenarına savruldu, diğeri ise yol ortasında kaldı. O anı gören bir mahalle sakini, “Ses çok şiddetliydi, hemen dışarı çıktık” dedi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alanya’da mahalle içi trafik kazaları son dönemde yeniden gündeme gelirken, yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi ve detaylı bir açıklama henüz yapılmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Netleşmeyen bazı ayrıntılar var ama…

Mahalle içi yollarda özellikle kavşak noktalarında yaşanan kazalar, sürücülerin hız ve dikkat konusunda daha temkinli olması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Özellikle okul ve site girişlerinin bulunduğu Kestel bölgesinde trafik yoğunluğu gün içinde artıyor.