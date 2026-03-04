AESOB tarafından Keyf-i Ala'da düzenlenen geleneksel Alanya-Gazipaşa iftar programı, Alanya'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen program, bölgedeki oda başkanları ve protokol üyelerini aynı sofrada bir araya getirdi. İftar programına; Gazipaşa Kaymakamı ve Alanya Kaymakam Vekili Selami Korkutata, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, Alanya Belediye Başkan Danışmanı ve Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Faruk Konukçu, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, AESOB yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile Alanya ve Gazipaşa'daki oda başkanları katıldı.

ADLIHAN DERE'DEN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, iftar programında yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür etti. Birlik ve beraberlik mesajı veren Dere, "Öncelikle başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu müstesna ayın hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizin Ramazan ayını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Sayın Kaymakamım, kıymetli konuklar; bu yıl Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak ilk iftar programımızı Ramazan'ın ikinci günü, Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizin katılımıyla, il protokolümüzle birlikte Antalya'da gerçekleştirdik. Bugün ise Alanya iftarında; Alanya'daki 10 oda başkanımız, Gazipaşa'daki 2 oda başkanımız, kooperatif başkanlarımız, yönetim ve denetim kurulu üyelerimiz ile kıymetli ilçe protokolümüzle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

"BİRLİK OLURSAK SÖZÜMÜZ GÜÇLÜ ÇIKAR"

"Biz büyük bir aileyiz" diyerek sözlerine devam eden Adlıhan Dere, "Aynı çatı altında, aynı sorumluluğu taşıyoruz. Unutmayalım; birlik olursak sözümüz güçlü çıkar, bir olursak teşkilatımız büyür. Omuz omuza durursak Antalya'da her esnaf kendini daha güvende hisseder. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) buyurduğu gibi; birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Biz de bu ilahi öğüdü rehber edinerek birbirimize yaslandıkça daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. Bugün buluştuğumuz bu iftar sofrası; kardeşlik sofrasıdır, esnafın sofrasıdır. Rabbim bizlere gelecek yıllarda da birlik ve beraberlik içinde aynı sofrada buluşmayı nasip eylesin. Oruçlarımızı, yaptığımız ibadet ve hayırlarımızı kabul buyursun. Bu anlamlı davetimize katılarak esnaf soframızı onurlandıran Alanya ve Gazipaşa protokolüne gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesileyle şimdiden tüm İslam âleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim bizleri nice Ramazanlara aynı muhabbet ve kardeşlik duygularıyla ulaştırsın. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun" dedi.

KAYMAKAM KORKUTATA'DAN TEŞEKKÜR

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesine vesile olan programda konuşan Kaymakam Selami Korkutata ise, bu anlamlı birlikteliği sağlayan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne ve birlik başkanı Adlıhan Dere'ye teşekkürlerini ileterek herkese hayırlı Ramazanlar diledi. Şerife ÇOBAN