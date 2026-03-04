Alanya Belediye Meclisi’nde başlayan tartışma sosyal medyaya taşındı. Çöp Aktarma İstasyonu üzerinden çıkan polemikte Başkan Vekili Murat Levent Koçak ile MHP’li Meclis Üyesi Kayhan Balta arasında sert açıklamalar geldi.

Alanya’da Çöp Aktarma İstasyonu tartışması, belediye meclisinde başlayan söz düellosunun ardından sosyal medyada büyüyen bir polemiğe dönüştü. Tartışmanın merkezinde ise Mahmutlar’da planlanan proje yer aldı.

Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak ile MHP’li Meclis Üyesi Kayhan Balta arasında karşılıklı açıklamalar yapılırken, konu kısa sürede kent gündemine oturdu.

KOÇAK: “SİYASET BU OLMAMALI”

Başkan Vekili Koçak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilerini doğrudan Kayhan Balta’ya yöneltti. Tosmur’da yıllardır faaliyet gösteren Çöp Aktarma İstasyonu döneminde herhangi bir itiraz yükselmediğini savunan Koçak, Mahmutlar’da merkezden daha uzak bir noktada planlanan proje için gösterilen tepkiyi eleştirdi.

Koçak açıklamasında, “Çöp kamyonu Tosmur’da olunca sorun yok, Mahmutlar’da olunca mı sorun oluyor?” ifadelerini kullandı. Alanda çöp depolanmayacağını özellikle vurgulayan Koçak, bölgede yalnızca çöp kamyonlarının bulunacağını belirterek tartışmanın siyasallaştırılmaması gerektiğini dile getirdi.

Koçak ayrıca, bu tür projelerin kent hizmetlerinin bir parçası olduğunu söyledi. Siyasetin bu şekilde yapılmaması gerektiğini de ekledi.

BALTA: “DEMOKRATİK HAKKIMI KULLANDIM”

Koçak’ın açıklamalarına MHP’li Meclis Üyesi Kayhan Balta’dan yanıt gecikmedi. Balta da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Koçak’ın sözlerinden “derinden üzüntü duyduğunu” ifade etti.

Balta, Tosmur’daki tesisin 2015 yılında kurulduğunu hatırlatarak kendisinin 2019 yılında meclis üyesi olduğunu belirtti. Bu nedenle o dönemdeki kararlarda sorumluluğunun bulunmadığını söyledi.

Mahmutlar’da planlanan noktaya karşı çıkmasının ise tamamen demokratik bir hak olduğunu savunan Balta, “Mahmutlar’ın en güzel yerinde çöp kamyonlarının kokusunu çekmek istemediğimiz için açıklama yaptım” dedi.

ALANYA’DA YENİ SİYASİ GERİLİM

Alanya Mahmutlar çöp aktarma istasyonu tartışması, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarla birlikte kentte yeni bir siyasi polemiğin kapısını araladı. Tosmur ve Mahmutlar üzerinden yürüyen tartışmanın önümüzdeki günlerde belediye meclisinde de yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Günlük hayat açısından bakıldığında konu sadece siyasi tartışma değil. Mahmutlar’da yaşayan birçok kişi için mesele, evlerinin yakınında çöp kamyonlarının bulunup bulunmayacağı. Koku olur mu, trafik artar mı… İnsanlar bunu konuşuyor. Net cevap ise henüz yok.

Şimdilik görünen şu: Tartışma büyüdü. Ve… devamı gelecek gibi.