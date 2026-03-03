Olay, Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi 294. Sokak’ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Volkswagen marka hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın motor bölümünden yükselen dumanı fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Araçta özellikle yolcu koltuğu bölümünde maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.