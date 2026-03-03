Antalya Körfezi’nde Akdeniz’in en büyük türlerinden Rhopilema nomadica görüldü. Uzmanlar, temas halinde ciddi yanık riski olduğuna dikkat çekiyor.

Antalya denizanası istilası yeniden gündemde. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yaklaşık 10 gündür etkili olan poyrazın ardından Akdeniz’in en büyük denizanası türlerinden Rhopilema nomadica’nın Antalya Körfezi’ne giriş yaptığını açıkladı.

Konyaaltı açıklarında dalış sırasında gözlem yaptığını belirten Gökoğlu, görülen denizanalarının düdüklü tencere büyüklüğünde, yaklaşık 10 kilogram ağırlığında olduğunu ve 1 ila 1,5 metreyi bulan yakıcı uzantılara sahip bulunduğunu söyledi.

GEÇİŞ DÖNEMİ BAŞLADI

Uzmanlara göre bu tür, Kızıldeniz’den Doğu Akdeniz’e geçen ve zaman zaman Antalya kıyılarına ulaşan bir denizanası. Prof. Dr. Gökoğlu, “Yaklaşık 10 gündür süren poyraz nedeniyle ana akıntılar denizanalarını körfez içine taşıdı. Geçiş süreci başladı” dedi.

Geçen yıl benzer yoğunlukta bir geçiş yaşanmadığını ifade eden Gökoğlu, bu yıl rüzgârın etkisinin belirleyici olduğunu vurguladı.

MAYIS’A KADAR SÜREBİLİR

Denizanalarının geçiş döneminin her yıl kış sonu ve bahar başında yaşandığını belirten Gökoğlu, “Nisan ortası ile Mayıs başı arasında geçiş tamamlanır. Haziran ayında deniz suyu ısınınca risk azalır” bilgisini paylaştı.

Ancak bu süre boyunca özellikle kıyıya yakın bölgelerde dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle Antalya’da Konyaaltı sahilinde denizanası tehlikesi nedeniyle denize giren vatandaşların gözlem yapmadan suya girmemesi öneriliyor.

TEMAS HALİNDE CİDDİ YANIK RİSKİ

Rhopilema nomadica türünün Akdeniz’deki en büyük denizanalarından biri olduğunu belirten Gökoğlu, temas halinde göz ve yüzde ciddi yanmalar oluşabileceğini söyledi.

Uzmanların önerdiği ilk müdahaleler şöyle:

Amonyak uygulamak

Sıcak su ile yıkamak

Antihistaminik krem kullanmak

“Beyaz bir kütle gördüğünüzde yaklaşmayın. Kıyıya vurmuş olsa bile kesinlikle dokunulmamalı” uyarısında bulunan Gökoğlu, özellikle çocukların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

BALIKÇILAR İÇİN AYRI RİSK

Denizanaları yalnızca yüzücüler için değil, balıkçılar için de sorun oluşturuyor. Trol ve uzatma ağlarında birikerek motor ve ağ sistemini zorlaştırdığı belirtiliyor. Bu durum hem av verimini düşürüyor hem de ekipmana zarar verebiliyor.

Uzmanlara göre Antalya Körfezi’nde görülen 10 kiloluk dev denizanaları geçici bir doğa olayı olsa da, temas riskinin hafife alınmaması gerekiyor.