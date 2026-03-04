LİGDE uzun süredir galibiyet yüzü göremeyen Alanya temsilcisi, bu maçla birlikte kötü gidişata dur demeyi hedefliyor. Son haftalarda alınan sonuçlar moral bozsa da teknik heyet ve oyuncular, iç saha avantajını kullanarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

İÇ SAHA AVANTAJI

Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, kırmızı-beyazlı takım için büyük önem taşıyor. Taraftarının önünde daha istekli ve mücadeleci bir performans sergilemeyi amaçlayan kırmızı-beyazlılar, tribün desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Kulüp yönetimi de karşılaşma öncesinde tüm sporseverlere çağrıda bulundu. Yapılan paylaşımda, bu önemli maçta tribünlerin dolmasının takımın motivasyonu açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Efeler Ligi'nde kritik haftalara girilirken, On Hotels Alanya Belediyespor için İstanbul Gençlik Spor karşılaşması adeta bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, hem moral bulmak hem de ligde yeniden yükselişe geçmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını Başantrenör Serkan Oğuz yönetiminde yapılan antrenmanla sürdüren Alanya Belediyesporlu voleybolcular, zorlu maçın çalışmalarına bugün devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

