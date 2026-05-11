İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Mohamed Salah'ın yeni adresi için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Mısır basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe yönetimi tecrübeli oyuncunun menajeriyle ilk teması kurarak resmi teklifini iletti.

YILLIK 20 MİLYON EURO İDDİASI

Sarı-lacivertli ekibin, Mısırlı oyuncuya uzun vadeli bir proje sunduğu ve 3 yıllık bir sözleşme önerdiği öne sürüldü. Aktarılan bilgilere göre, Fenerbahçe'nin masadaki teklifi yıllık 20 milyon euro maaş içeriyor. Bu rakamın, oyuncuya Avrupa'dan gelen diğer teklifler arasında en yüksek bedel olduğu ifade ediliyor. Salah'ın adı Suudi Arabistan kulüpleriyle de anılmasına rağmen, kariyerine öncelikle Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

ALANYA'DAKİ SPORSEVERLERİN GÖZÜ TRANSFERDE

Süper Lig tarihinin en maliyetli ve geniş yankı uyandıran transferlerinden biri olma potansiyeli taşıyan bu gelişme, Alanya'daki futbol camiasında da yakından takip ediliyor. Özellikle ilçede yaşayan çok sayıdaki İngiliz yerleşik yabancı ve Liverpool taraftarının varlığı, Salah'ın Türkiye'ye gelme ihtimalini yerel spor gündeminin de üst sıralarına taşıdı.

Yıldız futbolcunun transfer döneminde masaya gelecek diğer alternatifleri de değerlendirdikten sonra nihai kararını vermesi bekleniyor. Mısırlı oyuncunun kariyer planlamasını sezon sonunda resmi olarak duyuracağı tahmin ediliyor.