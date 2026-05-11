Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken takımın iki önemli isminin geleceğine dair beklenen açıklamayı yaptı. Özbek, sözleşmeleri sona erecek olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ve teknik direktör Okan Buruk ile yola devam etme planlarını kamuoyuyla paylaştı.

ICARDI İLE MASAYA OTURULACAK

Sarı-kırmızılı ekibin başkanı, taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi'nin kulübe sağladığı katkının altını çizdi. Yıldız oyuncunun yeni bir nesli Galatasaraylı yaptığını belirten Özbek, sezon sonunda kendisiyle karşılıklı oturup şartları değerlendireceklerini aktardı. Özbek, Icardi'yi kulübün önemli bir değeri olarak gördüklerini ve yapılacak görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını umut ettiklerini ifade etti.

BURUK İÇİN HİZMET VURGUSU

Teknik direktör Okan Buruk'un sözleşme durumuna da değinen Özbek, başarılı çalıştırıcının kulübün altyapısından yetiştiğini hatırlattı. Buruk'un geçmişte yaşadığı 4 sene üst üste şampiyonluk serisine dikkat çeken Özbek, tecrübeli teknik adamın her zaman Galatasaray'a hizmet etmeye hazır olduğunu ve bu göreve devam etmesini istediklerini bildirdi.

ALANYA'DAKİ TARAFTARLAR BEKLEYİŞTE

Süper Lig'in zirve yarışını yakından takip eden Alanya'daki spor kamuoyu ve sarı-kırmızılı taraftarlar da bu gelişmeleri dikkatle izliyor. Bölgedeki futbolseverler, takımın iskeletini oluşturan bu iki ismin gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağının netleşmesini bekliyor.