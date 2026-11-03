Muğla'nın Milas ilçesinde, 2.58 milyar liralık sahte ihale evrakı soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yerine geçecek isim netleşti. CNN Türk'ün aktardığına göre, 30 meclis üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda Yeni Parti adayı Barbaros Gezgin başkan vekilliği görevine getirildi.

Milas Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda yapılan oylamada Cumhur İttifakı, CHP ve Yeni Parti adayları yarıştı. Gizli oy ve açık tasnif usulüyle yapılan seçimin ilk turlarında adaylar salt çoğunluğu sağlayamadı. İkinci turda üç adayın da 10'ar oy almasıyla devam eden süreç, üçüncü turda CHP adayı Çağlar Koban'ın 9 oyda kalarak elenmesiyle son aşamaya taşındı.

DÖRDÜNCÜ TURDA 18 OYLA KAZANDI

Final turunda Cumhur İttifakı adayı Sibel Karakaş ile Yeni Parti adayı Barbaros Gezgin karşı karşıya geldi. Kullanılan 30 oyun 2'sinin geçersiz sayıldığı bu turda, Karakaş 10 oy alırken Gezgin 18 oya ulaşarak seçimi kazandı. Seçim sonrasında Yeni Parti Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve yeni başkan vekili Gezgin, meclis üyelerine teşekkür konuşması yaptı. Öte yandan CHP grubunun birinci ve üçüncü tur sonuçlarına itiraz dilekçesi sunduğu bildirildi.

3.7 MİLYARLIK İHALE SORUŞTURMASINDA NE OLMUŞTU?

Milas Belediyesi'nde yönetimin değişmesine yol açan süreç, 20 Ekim'de 13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla başladı. Soruşturma dosyasına göre, 8 farklı şirketin sahte iş deneyim belgeleriyle toplam bedeli 3.71 milyar lirayı bulan 25 ayrı kamu ihalelerine katıldığı tespit edildi. Yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlerin hacminin ise 2.58 milyar lira seviyesinde olduğu açıklandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 35 kişiden 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu 18 kişi tutuklanırken, 2 kişi hakkında ev hapsi kararı uygulandı.