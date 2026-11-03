Türkiye otomotiv pazarında yılın ikinci yarısında başlayan daralma ivme kazandı. Ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,4 oranında azalarak 80 bin 334 adet seviyesine indi. Yılın ilk 10 aylık döneminde ise toplam satışlar yüzde 15,33 düşüşle 883 bin adet olarak kayıtlara geçti.

Oksijen TV'de değerlendirmelerde bulunan otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, sektörün son yıllarda alıştığı 1 milyon adetlik satış hacminin geride kaldığını aktardı. Yıl başında 1 milyon 200 bin seviyelerinde olan beklentilerin ekim verileriyle birlikte 1 milyon 100 bin adede ulaşmasının bile zorlaştığını belirten Özpeynirci, pazarın yeniden 2022 seviyelerine dönme riski taşıdığını ifade etti.

RÜYA BİTTİ, KAPANMA RİSKİ GÜNDEMDE

Sektördeki yatırımların ve mevcut bayi ağlarının 1,5 milyon adetlik pazar büyüklüğüne göre planlandığını vurgulayan Özpeynirci, satışlardaki düşüşün ciddi sonuçları olacağına dikkat çekti. Krediye erişim zorlukları, yüksek faiz oranları ve düşen alım gücünün piyasayı doğrudan etkilediğine değinen Özpeynirci, sürecin uzaması halinde bayilerde konsolidasyon, kapanmalar ve istihdam kayıplarının yaşanabileceğini duyurdu.

KOBİ'LERİN GÖSTERGESİ TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI ÇAKILDI

Ekim ayındaki verilerde otomobil satışları yüzde 28,40 oranında azalırken, asıl sert düşüş yüzde 39,52 ile hafif ticari araç pazarında görüldü. Özpeynirci'nin aktardığına göre, hafif ticari araç segmentindeki bu keskin daralma, doğrudan küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) bozulan faaliyet koşullarını yansıtıyor. Ekonomik tablonun net bir göstergesi olan bu düşüşün durdurulabilmesi için kredi koşullarının iyileştirilmesi ve ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerektiği belirtildi. Mevcut şartların 2027 yılında da devam etmesi durumunda sektörün 1 milyonluk pazar hacmine ulaşmasının imkansız olacağı öngörülüyor.