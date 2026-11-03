Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Kayahisar köyü Kayalı mezrasında, doğadan topladıkları mantarları yiyen aynı aileden 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

AA'nın aktardığına göre, mantar tüketiminin ardından kısa süre içinde rahatsızlanan aile bireylerinin durumu, yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, hastalara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE SEVK EDİLDİLER

Zehirlenme şüphesi taşıyan 7 kişi, ambulanslarla önce Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine götürüldü. Buradaki acil müdahalelerin ardından hastalar, daha kapsamlı tetkik ve tedavi süreçleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

YABANİ MANTAR TÜKETİMİNDE RİSK FAKTÖRÜ

Doğada kendiliğinden yetişen ve zehirli türleri ayırt etmesi oldukça zor olan yabani mantarların tüketimi, ciddi sağlık riskleri barındırıyor. Tıbbi müdahalenin gecikmesi durumunda hayati tehlike yaratabilen bu zehirlenmelere karşı, kaynağı belirsiz mantarlar yerine ambalajlı kültür mantarlarının tercih edilmesi zehirlenme vakalarının önüne geçilmesinde temel önlem olarak öne çıkıyor.