Alanya'da güvenlik güçlerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 19 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., polis ekiplerinin düzenlediği baskınla gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

FİRARİ HÜKÜMLÜ NASIL YAKALANDI?

Yetkililerin aktardığına göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda, firari şahsın Kadıpaşa Mahallesi'nde bulunan bir evde saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan M.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şahıs, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklandı.

BÖLGEDE DENETİMLER NE DURUMDA?

Alanya genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla uyuşturucu ticaretiyle mücadele ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik emniyet faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Asayiş birimlerinin, özellikle haklarında kesinleşmiş ceza bulunan firarilerin adalete teslim edilmesi için yürüttüğü saha ve teknik takip çalışmalarını ilçe genelinde sıklaştırdığı bildirildi.