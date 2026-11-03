Antalya'nın ev sahipliği yapacağı dev iklim zirvesi, şehirdeki eğitim planlamasını değiştirdi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında, kentte yaşanması beklenen trafik yoğunluğuna karşı resmi bir önlem alındı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurduğu karara göre, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde belirlenen 7 ilçede yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilecek.

Karar, uluslararası organizasyona 197 ülkeden yaklaşık 100 bin misafirin katılacak olması sebebiyle şehir içi ulaşımda oluşabilecek kilitlenmeleri önlemek amacıyla hayata geçirildi. Öğrencilerin büyük kısmının servis veya toplu taşıma kullandığı göz önüne alınarak, eğitim süreçlerinin trafikten olumsuz etkilenmemesi hedefleniyor.

HANGİ İLÇELER VE KADEMELER ETKİLENECEK?

Uygulama Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Manavgat ve Serik ilçelerini kapsıyor. İlgili birimlerin aktardığına göre, bu ilçelerde bulunan resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul ve ortaokulların tamamı 11-12 Kasım tarihlerinde derslerini dijital ortamdan sürdürecek. Lise kademesi ise bu uzaktan eğitim duyurusunun kapsamında yer almadı.

319 BİN ÖĞRENCİ İÇİN DİJİTAL MESAİ

Alınan bu bölgesel karar, Antalya'nın eğitim altyapısında devasa bir kitlenin eş zamanlı olarak evden eğitime yönelmesi anlamına geliyor. Toplam 7 ilçede 319 bin 356 öğrenci, 29 bin 612 öğretmen ve 1148 personel iki gün boyunca faaliyetlerini uzaktan eğitim platformları üzerinden yürütecek. Zirve bitiminin ardından eğitim faaliyetleri normal seyrine dönecek.