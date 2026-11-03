Sümer Mahallesi Merv Caddesi üzerinde bulunan 1992 yapımı 4 katlı binada tehlikeli bir çökme meydana geldi. Binanın en üst katında yer alan dairenin balkonu, henüz belirlenemeyen bir sebeple büyük bir gürültüyle yıkıldı. Düşen beton ve demir parçaları, alt katlardaki balkonlara da ağır hasar verdi. İhbar üzerine bölgeye hızla itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, 17 dairenin bulunduğu binayı güvenlik gerekçesiyle tamamen tahliye etti. Sokak, demir bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, evlerinden çıkarılan bina sakinleri için geçici konaklama yerleri tahsis edildiği bildirildi.

KAROT TESTİ İLE BİNANIN KADERİ NE OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin tahliye edilen binada detaylı inceleme başlatacağı aktarıldı. Yapıdan alınacak karot örneklerinin laboratuvar ortamında test edilmesinin ardından, 34 yıllık binanın yıkılıp yıkılmayacağına veya güçlendirme sürecine girip girmeyeceğine dair nihai karar verilecek.

BİNA SAKİNLERİ OLAY ANINDA NE YAŞADI?

Olay esnasında binada bulunan sakinlerden Gürcan Ersoy, yaşadıkları paniği depreme benzetti. Yatağında yatarken büyük bir gürültü koptuğunu belirten Ersoy, çatının uzun süredir eğik durduğunu ifade ederek, "Çatı çökünce balkonlar da tek tek yıkıldı. Demirlerin yıprandığını ve eskidiğini gözümüzle gördük. Çok şükür can kaybımız yok" dedi. Ersoy ayrıca, binada daha önce herhangi bir kentsel dönüşüm çalışması yapılmadığını aktardı.

ESKİ BİNALARDA RİSK TESPİTİ NASIL YAPILMALI?

Mevzuat gereği, 30 yaşını aşmış ve korozyona uğramış yapılarda çatı eğilmesi veya beton çatlakları gibi fiziksel değişimler riskli yapı belirtisi kabul ediliyor. Olası çökmelerin önüne geçilebilmesi için mülk sahiplerinin, hasarı beklemeden lisanslı kuruluşlara başvurarak karot testi ve riskli yapı tespiti yaptırması can güvenliği açısından kritik önem taşıyor.