Dışişleri Bakanlığı, Türk diplomasi teşkilatında uzun yıllar önemli görevler üstlenen Büyükelçi Metin Ergin'in 59 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 2 Kasım 2026 tarihinde vefat eden Ergin için derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

34 YILLIK DİPLOMASİ KARİYERİ

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 1992 yılında çalışmaya başlayan Metin Ergin, kariyeri boyunca farklı kıtalarda Türkiye'yi temsil etti. Bosna Hersek'in Mostar ve Belçika'nın Anvers şehirlerinde Başkonsolosluk görevlerini yürüten tecrübeli diplomat, Güney Sudan'da ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yaptı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Vefat eden Büyükelçi Ergin için ilk tören 5 Kasım Perşembe günü Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilecek. Aynı gün Ankara'daki Hasan Tanık Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Ergin'in naaşı, 6 Kasım Cuma günü İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cuma namazının ardından defnedilecek.