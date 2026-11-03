Kripto para borsası Binance, geçtiğimiz hafta platforma yönelik gerçekleştirilen büyük çaplı siber saldırının detaylarını içeren ilk bulgu raporunu yayımladı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) verilerine göre Kuzey Kore bağlantılı olduğu tespit edilen olayda, saldırganların çok aşamalı sofistike yöntemler kullandığı ve şu ana kadar 2,85 milyar dolarlık varlığın dondurulduğu veya ele geçirildiği bildirildi.

Binance tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, sistemlere sızma işlemi basit bir kimlik avı saldırısının ötesine geçerek kurum içi yapay zeka araçlarının ele geçirilmesine kadar uzandı. Saldırı hazırlık sürecinde, bir şirket çalışanı sahte bir iş görüşmesi tuzağına düşürüldü. Bu görüşme aracılığıyla çalışanın iş bilgisayarına kötü amaçlı yazılım içeren bir kod deposu indirmesi sağlandı. Böylece saldırganlar, cihazlara ve kritik erişim bilgilerine doğrudan ulaştı.

MİLYONLARCA DOLARLIK KRİPTO PARA TRANSFER EDİLDİ

Raporda aktarılan verilere göre, yetkisiz erişim sağlayan bilgisayar korsanları normal para çekme sürecinin dışına çıkarak dahili bir cüzdan imzalama hizmetini kullandı. Bu yolla Binance'in beş sıcak cüzdanından saldırganların kontrolündeki adreslere 233,46 milyon XRP gönderildi. Ayrıca Solana ve Optimism ağlarındaki sıcak cüzdanlardan da yaklaşık 970 bin 500 SOL ile 44,2 milyon OP aktarılırken, ilerleyen aşamalarda 18 bin 270 BTC transfer edildiği açıklandı.

Saldırganların Ethereum ağındaki EIP-7702 yetkilendirme mekanizmasını istismar ederek sıcak cüzdanlarda kısmi işlem yetkisi elde ettiği duyuruldu. Olağan dışı yüksek hacimli transferleri fark eden borsa yönetimi, para çekme işlemlerini derhal durdurarak iş ortaklarıyla koordinasyon sağladı. Şirket, 3 Kasım itibarıyla etkilenen cüzdan sistemlerini yeni bir ortamda tamamen yeniden oluşturduğunu ve ilgili çalışanların erişim anahtarlarını devre dışı bıraktığını aktardı.

SAHTE İŞ GÖRÜŞMESİ YÖNTEMİ TEHLİKEYİ NASIL BÜYÜTÜYOR?

Kurumsal ağlara sızmak için kullanılan sahte iş görüşmesi taktikleri, standart güvenlik duvarlarını aşmada en etkili sosyal mühendislik yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Çalışanların kariyer fırsatı algısıyla manipüle edilmesi, gelişmiş uç nokta güvenlik sistemlerinin bile insan zafiyeti üzerinden atlatılmasına olanak tanıyor. Kripto sektöründeki bu son vakada da söz konusu yöntemin, kapalı sistemlere dışarıdan sızmak yerine içeriden yetki devralmak için kritik bir köprü işlevi gördüğü anlaşılıyor.

Soruşturma sürecinin devam ettiği ve elde edilen bulguların bağımsız güvenlik firmaları tarafından incelemeye tabi tutulacağı belirtildi. Kripto para borsası, gelecekteki tehditlere karşı yapay zeka destekli tespit sistemlerine yönelik yatırımlarını artıracağını ve blokzincir ekosisteminde güvenliği sağlamak adına yeni araştırma fonları oluşturacağını açıkladı.