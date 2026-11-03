Düzce'de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon başında epilepsi nöbeti geçiren sürücü aracının kontrolünü kaybetti. Kent merkezindeki ışıklı kavşakta yaşanan olayda hafif ticari araç orta refüje çıkarak durabilirken çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu.

Kazanın ardından olay yerinden tesadüfen geçen bir doktorun sürücüye ilk müdahaleyi yapması, yaşanan olayın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdi

Kaza, akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 81 EG 425 plakalı hafif ticari aracın henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsü, seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirdi.

Nöbet sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkarak orta refüje yöneldi.

Refüje çıkan hafif ticari araç burada dururken kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu.

Tesadüfen geçen doktor ilk müdahaleyi yaptı

Kazanın hemen ardından çevrede bulunan vatandaşlar, sürücünün sağlık durumunu kontrol etmek için aracın yanına gitti.

Bu sırada olay yerinden tesadüfen geçmekte olan bir doktor, sürücünün rahatsızlandığını fark ederek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Doktorun müdahalesinin ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücünün tedavisine devam etti.

Dilini ısırdı, kafa travması şüphesi oluştu

Kaza sonrasında yapılan ilk değerlendirmelerde, epilepsi nöbeti geçiren sürücünün dilini ısırdığı ve kafa travması şüphesi bulunduğu belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, olay yerinde sürücünün durumunu değerlendirerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi.

Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumuna ve tedavi sürecine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Hafif ticari aracın orta refüje çıkmasıyla sonuçlanan kazanın, sürücünün direksiyon başında geçirdiği epilepsi nöbeti sırasında meydana geldiği bildirildi.

Kazaya ilişkin incelemeler sürerken olayda başka bir kişinin yaralandığına dair bilgi paylaşılmadı.

Epilepsi nöbeti geçiren kişiye nasıl müdahale edilmeli?

Epilepsi nöbeti sırasında kişinin bilincini kaybetmesi ve istemsiz kasılmalar yaşaması mümkün olabiliyor. Bu nedenle nöbet geçiren kişinin çevresindeki tehlikeli nesnelerden korunması ve güvenliğinin sağlanması büyük önem taşıyor.

Sağlık uzmanlarının genel ilk yardım önerilerine göre, nöbet geçiren kişinin ağzına herhangi bir nesne sokulmamalı, çenesi zorla açılmamalı ve kasılmaları durdurmak amacıyla kişi tutulmamalı.

Nöbetin süresi takip edilmeli; özellikle yaralanma, solunum güçlüğü veya uzun süren nöbet gibi durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmeli.

Düzce'de yaşanan kazada da olay yerindeki doktorun ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri sürücüyü hastaneye sevk etti.