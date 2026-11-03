Ticaret Bakanlığı, bebek ve çocukların sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirdiği piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında yeni bir toplatma kararı aldı. Bebeklerin diş çıkarma döneminde rahatlamalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılan renkli sulu diş kaşıyıcı ürününün güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi.

Bakanlık, çocuklarda boğulma ve solunum yolunun tıkanması riskine neden olabileceği belirlenen ürünün piyasaya arzını yasaklarken mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi.

Bebeklerin kullandığı üründe ciddi tehlike tespit edildi

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, çocukların kullanımına sunulan renkli sulu diş kaşıyıcı ürününün ilgili oyuncak güvenliği standartlarına uygun olmadığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde, ürünün özellikle küçük yaştaki çocuklar açısından boğulma ve solunum yolunun tıkanması tehlikesi oluşturabileceği tespit edildi.

Bebeklerin doğrudan ağızlarına götürerek kullandıkları diş kaşıyıcıların güvenliği büyük önem taşırken söz konusu ürüne ilişkin alınan karar aileleri yakından ilgilendiriyor.

Ticaret Bakanlığı satışını yasakladı

Güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlenen renkli sulu diş kaşıyıcı hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

Karar doğrultusunda, güvensiz olduğu tespit edilen ürünün piyasada satışa sunulmasının engellenmesi ve mevcut ürünlerin toplatılması hedefleniyor.

Bakanlık, özellikle bebekler ve küçük çocukların kullanımına yönelik ürünlerde güvenlik kriterlerinin karşılanmasının zorunlu olduğuna dikkat çekiyor.

Bekir Kaplan'dan resmi açıklama

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Kaplan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, çocukların kullanımına yönelik bir adet renkli sulu diş kaşıyıcı ürününün güvenli olmadığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, ürünün ilgili oyuncak güvenliği standartlarını karşılamadığı ve çocuklarda boğulma ile solunum yolunun tıkanması riski oluşturabileceği belirlendi. Söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı."

Ailelere önemli uyarı: Evdeki ürünleri kontrol edin

Alınan toplatma kararının ardından özellikle bebek sahibi ailelerin kullandıkları diş kaşıyıcı ürünlerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

Bebeklerin ağız yoluyla kullandıkları ürünlerde güvenlik standartlarına uygunluk, olası kazaların önlenmesi açısından kritik rol oynuyor.

Ailelerin, toplatma kararı verilen ürünün ellerinde bulunması halinde bebeklerine kullandırmamaları ve ürünün iadesine ilişkin satıcı veya yetkili kurumlardan bilgi almaları öneriliyor.

Öte yandan kararın belirli bir ürün için alındığı, piyasadaki tüm renkli sulu diş kaşıyıcıları kapsamadığı unutulmamalı.

Çocuk ürünlerine yönelik denetimler sürecek

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Bekir Kaplan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığı olarak, özellikle çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor; güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına kesinlikle müsaade etmiyoruz. Çocuklarımızın güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir."

Güvensiz ürünler nereden öğrenilir?

Vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı tarafından güvenli olmadığı tespit edilen ve hakkında toplatma kararı verilen ürünlere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabiliyor.

Ürünlerin marka, model ve güvenlik risklerine ilişkin yayımlanan bilgiler, gubis.ticaret.gov.tr adresinden incelenebiliyor.

Bakanlık, tüketicilerin özellikle bebek ve çocuk ürünleri satın alırken ürün güvenliğine dikkat etmelerinin önemini vurguluyor.