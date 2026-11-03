UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Türkiye'yi Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda temsil eden Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile karşı karşıya geliyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak mücadelede sarı-kırmızılı ekip, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Karşılaşma öncesinde teknik ekiplerin sahaya süreceği ilk 11'ler netleşirken maçın hakem kadrosu ve yayın bilgileri de açıklandı.

Galatasaray-Stuttgart maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesi, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

İstanbul'daki Rams Park'ta oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray'ın Stuttgart karşısındaki ilk 11'i

Sarı-kırmızılı ekibin Stuttgart karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

Galatasaray'ın hücum hattında Victor Osimhen görev alırken Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz da ilk 11'de yer buldu.

Orta sahada Torreira ve Lemina'nın yanı sıra Batrakov'un görev yapacak olması dikkat çekti.

Stuttgart'ın Galatasaray karşısındaki ilk 11'i

Alman temsilcisi Stuttgart'ın mücadeleye başlayacağı kadro da açıklandı.

Stuttgart: Bredlow, Leweling, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Atakan Karazor, Prömel, Führich, Khannouss, Demirovic, Deniz Undav.

Stuttgart'ın kadrosunda Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Atakan Karazor ve Deniz Undav da bulunuyor.

Alman ekibi, İstanbul deplasmanında Galatasaray karşısında puan arayacak.

Galatasaray-Stuttgart maçının hakemi kim?

UEFA tarafından yapılan görevlendirmeye göre karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek.

Kavanagh'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

Video Yardımcı Hakem (VAR) görevinde Darren England, AVAR görevinde ise Peter Bankes bulunacak.

Galatasaray Avrupa'da avantaj peşinde

Şampiyonlar Ligi lig etabında yoluna devam eden Galatasaray, Stuttgart karşısında alacağı galibiyetle puan tablosundaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada iç saha avantajını kullanmak isterken Alman temsilcisi de İstanbul'dan olumlu bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor.

Galatasaray-Stuttgart mücadelesi, her iki takımın Şampiyonlar Ligi lig etabındaki hedefleri açısından önem taşıyor.