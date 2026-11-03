Antalya'nın Serik ilçesinde hafta sonu çalınan ticari araç, polis ekiplerinin çalışması sonucu aynı mahallede bulundu. Aracın, hırsız veya hırsızlar tarafından yakıtı bittiği için yol kenarına terk edildiği değerlendirildi.

Yeni Mahalle'de esnaflık yapan Hakan Yüksel, 07 LNS 37 plakalı minibüsünün yerinde olmadığını pazartesi sabahı fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Yüksel'in ifadelerine göre, ortaklar aracın birbirlerinde olduğunu düşündükleri için hırsızlık olayı iki gün boyunca fark edilmedi.

ANAHTARI KOLTUK ALTINDA BIRAKMIŞLAR

Olayın en dikkat çekici detayı ise aracın anahtarının minibüsün içinde bırakılmış olmasıydı. Yüksel, anahtarı genellikle koltuğun altına sakladıklarını belirterek, şüphelilerin bu durumu bilerek mi hareket ettiğinin henüz netleşmediğini aktardı.

HIRSIZLIKLARDA İHMAL FAKTÖRÜ

Emniyet birimleri, araç sahiplerini anahtar ve ruhsat gibi kritik materyalleri araç içinde bırakmamaları konusunda sıklıkla uyarıyor. Kontak anahtarının araçta saklanması hırsızların işini kolaylaştırırken, olası kasko ve sigorta süreçlerinde de araç sahibinin ağır kusurlu sayılmasına yol açabiliyor.

İhbar sonrası başlatılan arama çalışmaları neticesinde minibüs 3-4 saat içinde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, aracın torpidosunun karıştırıldığı, anahtar ve ruhsatın çalındığı ancak minibüste fiziksel bir hasar olmadığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.