İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini devlet yetkilisi ve avukat olarak tanıtarak vatandaşları tuzağa düşüren büyük bir dolandırıcılık şebekesini çökertti. CNN Türk'ün aktardığı bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından iki farklı sahte çağrı merkezine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Şüphelilerin mağdurları ikna etmek için iki farklı senaryo kullandığı ortaya çıktı. İlk yöntemde kendilerini kaymakamlık veya belediye görevlisi gibi tanıtan dolandırıcılar, sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlar için yardım toplama bahanesiyle haksız kazanç elde etti.

SAHTE ÜRÜN VE HACİZ TEHDİDİ

Şebekenin ikinci yönteminde ise sanal medya üzerinden kapıda ödeme seçeneğiyle sahte cinsel sağlık ürünleri satıldığı belirlendi. Teslimat sırasında kuryeler aracılığıyla vatandaşlara çeşitli evraklar imzalatan şüpheliler, daha sonra kendilerini hukuk bürosu çalışanı olarak tanıtarak telefonla aradıkları mağdurları 'Haciz işlemi başlatacağız' tehdidiyle korkutup paralarını aldı.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen iki çağrı merkezine yapılan operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan çok sayıda dijital materyale el konulurken, şebekenin bu yöntemlerle yaklaşık 300 kişiyi mağdur ettiği tespit edildi.

TELEFONDAKİ 'SAHTE AVUKAT' TUZAĞINDAN KORUNMA YOLLARI

Vatandaşların bu tür organize dolandırıcılık girişimlerinden korunması için resmi kanalların işleyişini bilmesi büyük önem taşıyor. Hiçbir kamu görevlisi telefonla arayarak herhangi bir afet için doğrudan para talep etmiyor. Ayrıca avukatlık bürolarından geldiği iddia edilen sözlü haciz tehditlerinde paniğe kapılmamak, hakkınızda açılmış gerçek bir icra takibi olup olmadığını e-Devlet sistemindeki 'İcra Dosyası Sorgulama' ekranı üzerinden teyit etmek gerekiyor.