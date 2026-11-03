CNN Türk'ün aktardığına göre, Türkiye genelinde sayıları 1 milyonu aşan motokuryeler için yeni bir yasal düzenleme hayata geçiyor. Ticari amaçla mal taşıyan kuryelerin 1 Ocak 2027 tarihine kadar SRC belgesi alması zorunlu hale getirildi. Bu tarihten sonra yetki belgesi bulunmayan sürücüler kuryelik yapamayacak ve başta para cezası olmak üzere çeşitli idari yaptırımlarla karşılaşacak.

Mevcut verilere göre Türkiye'de faaliyet gösteren 1 milyondan fazla motokurye bulunmasına rağmen, şu ana kadar sadece 3 bin kişi SRC belgesini almış durumda. Düzenlemenin yürürlüğe girmesine aylar kala, sektördeki kuryelerin büyük bir bölümünün henüz belgelendirme sürecini tamamlamadığı dikkat çekiyor. Bazı kuryeler ise daha önce alınan P1 belgesi gibi sürekli değişen yasal zorunluluklara tepki gösteriyor.

EĞİTİM SÜRECİ VE 11 BİN TL'LİK MALİYET

Uluslararası Yol Güvenliği Uzmanı Tülay Korkmaz'ın değerlendirmelerine göre, SRC belgesi almak isteyen kuryelerin özel bir sertifikasyon sürecinden geçmesi gerekiyor. Eğitim programı tamamen teorik olup; güvenli sürüş teknikleri, ilk yardım ve müşteri ilişkileri gibi konuları kapsıyor. Sürücüler bu teorik eğitimlerin ardından yazılı sınava tabi tutuluyor.

PLATFORMLARA DESTEK ÇAĞRISI

Belge alma sürecinin kuryelere getirdiği maddi yük ise sektörde yeni bir gündem yarattı. Kurs kaydı, sınav ücretleri ve belge bedeli dahil olmak üzere toplam maliyetin 11 bin TL'yi bulduğunu belirten Korkmaz, işletmelerin ve büyük kurye platformlarının sürücülere finansal destek sağlaması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar, bu zorunluluğun sektördeki hizmet kalitesini artıracağını ve kuryelerin trafikte kağıt üzerinde değil, gerçek bir eğitim alarak daha bilinçli hareket etmesini sağlayacağını öngörüyor.