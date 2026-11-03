Ticaret Bakanlığı, çocukların güvenliğini tehdit eden ürünlere yönelik denetimleri kapsamında yeni bir toplatma kararı aldı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, piyasada satılan 'MAY Fren Sistemleri Yazılı Streç Topu' isimli oyuncak çocuklar için ciddi hayati riskler barındırıyor.

KÜÇÜK PARÇALAR NEFES BORUSUNU TIKAYABİLİR

Yapılan teknik incelemeler sonucunda, söz konusu oyuncağın kolayca kopabilen küçük parçalara sahip olduğu tespit edildi. Bu parçaların yutulması halinde çocukların hava akışını tamamen engelleyerek boğulma tehlikesine yol açabileceği belirtildi. Ortaya çıkan bu sağlık riski nedeniyle ürünün piyasadaki satışı yasaklandı ve raflardaki tüm ürünlerin toplatılmasına hükmedildi.

GÜVENSİZ ÜRÜNLER NASIL TESPİT EDİLİYOR?

Ticaret Bakanlığı, denetimlerin ailelerin huzurunu güvence altına almak amacıyla aralıksız süreceğini bildirdi. Tüketiciler, piyasadan toplatılan veya güvensiz olduğu kesinleşen tüm ürünlerin listesine Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden doğrudan erişebiliyor. Ebeveynlerin yeni bir oyuncak almadan önce 'https://gubis.ticaret.gov.tr' adresini ziyaret ederek güncel yasaklı ürünler listesini kontrol etmesi, olası kazaların önüne geçilmesinde kritik rol oynuyor.