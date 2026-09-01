MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Antalya teşkilatında haftalardır devam eden kongre maratonunda artık son aşamaya gelindi. İlçe teşkilatlarının yeni yönetimlerinin belirlenmesinin ardından Antalya genelindeki parti teşkilatlarının gözü, 6 Eylül’de yapılacak İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu’na çevrildi.

Antalya Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek kongrenin geniş katılımla yapılması beklenirken, teşkilatta organizasyona yönelik hazırlıklar da hız kazandı. İlçe başkanları, delegeler, parti yöneticileri ve çok sayıda partilinin katılması beklenen kongre, MHP’nin Antalya’daki yeni dönem yol haritasının şekillenmesi açısından önem taşıyor.

SADULLAH GÜNEŞ EN GÜÇLÜ İSİMLER ARASINDA

Kongre öncesinde siyasi kulislerin en çok konuştuğu konuların başında ise il başkanlığı yarışı geliyor. Mevcut MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş’in yeniden en güçlü adaylar arasında yer alması bekleniyor.

Kongre tarihinin yaklaşmasıyla birlikte Güneş’in karşısına başka bir adayın çıkıp çıkmayacağı da merak konusu oldu. Teşkilat içerisinden veya farklı isimlerden sürpriz bir adaylık açıklaması gelip gelmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

ABDURRAHMAN BAŞKAN SALONDA İNCELEME YAPTI

Kongre hazırlıkları sürerken MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da İl Başkanı Sadullah Güneş ve il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kongrenin gerçekleştirileceği Antalya Spor Salonu’nda incelemelerde bulundu.

Salondaki hazırlıkları yerinde değerlendiren heyet, organizasyonun sorunsuz gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kongre günü salona gelecek partililerin karşılanmasından programın işleyişine kadar birçok başlık üzerinde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Milletvekili Abdurrahman Başkan, teşkilatın kongre için hazırlıklarını titizlikle yürüttüğünü belirterek, 6 Eylül’de ülküdaşlarıyla büyük buluşmayı gerçekleştirecekleri günü heyecanla beklediklerini ifade etti.

19 İLÇEDE KONGRE MARATONU TAMAMLANDI

MHP Antalya teşkilatının il kongresine uzanan süreci 27 Haziran’da Kepez ve Döşemealtı ilçe kongreleriyle başlamıştı. Antalya’nın 19 ilçesinde gerçekleştirilen kongrelerle teşkilat yapılanması şekillenirken, süreç 12 Temmuz’da Korkuteli ve Elmalı kongreleriyle tamamlandı.

İlçe kongrelerinin ardından teşkilatın bütün dikkati il kongresine yöneldi. İlçelerden gelecek delegelerin oy kullanacağı genel kurulda yeni dönem il yönetiminin belirlenmesi bekleniyor.

ANTALYA SİYASETİNDE GÖZLER 6 EYLÜL’DE

MHP açısından yalnızca bir yönetim seçimi değil, Antalya teşkilatının yeni dönemde izleyeceği siyasi çalışmalar açısından da önemli bir buluşma olması beklenen kongre öncesinde kulis trafiğinin önümüzdeki günlerde daha da hızlanması bekleniyor.