Antalya'nın tanınmış restoranlarından 7 Mehmet'in işletmecisi Mehmet Akdağ, mekanın kapanarak İstanbul'a taşınacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Gazeteci Fatih Altaylı'nın köşe yazısının ardından ortaya çıkan söylentiler üzerine bir açıklama yapan Akdağ, Antalya'daki faaliyetlerinin kesintisiz süreceğini vurguladı.

Akdağ'ın aktardığına göre, İstanbul Haliç'teki Tersane bölgesinde yeni bir şube açılışı gerçekleştirildi. Bu gelişmenin kamuoyunda yanlış anlaşılarak Antalya şubesinin kapanacağı şeklinde yorumlandığı belirtildi. Restoranın bulunduğu Meltem Mahallesi ile ilgili 1956 yılına dayanan hukuki bir süreç bulunduğunu hatırlatan işletmeci, bu durumun yerel yönetimlerle bir kriz yaratmadığını ve belediyelerin kendilerine destek verdiğini ifade etti.

KİRA PROTOKOLLERİNDE SORUN VAR MI?

İşletmenin mülkiyet ve kira yapısı, söylentilerin aksine güvence altında bulunuyor. Milli Emlak tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen alan, belediye üzerinden restorana kiralanıyor. Akdağ, mevcut protokollerin hukuka uygun şekilde devam ettiğini ve işletmenin tahliyesini gerektirecek bir ihtimalin söz konusu olmadığını kaydetti.

Konuyla ilgili Fatih Altaylı'ya ulaşarak detaylı bir bilgilendirme metni gönderdiğini belirten Akdağ, ortada durduk yere oluşan bir gündem olduğunu dile getirdi. Kamuoyunda oluşan algının aksine ortada bir mağduriyet veya kapanma durumu olmadığını söyleyen işletmeci, restoranın aynı yerinde hizmet vermeyi sürdüreceğinin altını çizdi.