Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mülkiyetinde bulunan Alanya’daki 12 taşınmazı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Kurumun gayrimenkul satış ilanı kapsamında açık artırmaya sunulacak arsalar Oba, Çarşı, İncekum, Kargıcak, Mahmutlar, Payallar ve Telatiye mahallelerinde yer alıyor. Böylece satış listesinde Alanya’nın hem merkezinde hem de doğu ve batı aksındaki farklı mahallelerde bulunan taşınmazlar yer almış oldu.

TAŞINMAZLAR ELEKTRONİK ORTAMDA SATILIYOR

SGK’nın resmi ilan ve ihale sisteminde yer alan bilgilere göre kurum mülkiyetindeki gayrimenkullerin satışı, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlarının Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde açık artırma yöntemiyle gerçekleştiriliyor. İhaleye katılmak isteyenler SGK Elektronik Satış Portalı üzerinden satışa çıkarılan taşınmazların ihale dokümanlarını inceleyebiliyor ve gerekli şartları yerine getirerek elektronik ortamda başvuru yapabiliyor.

İHALE 23 EYLÜL'DE

Alanya’daki taşınmazlar için düzenlenecek açık artırma sürecinde 23 Eylül Çarşamba günü saat 09.45 de ihale takviminde yer alıyor. SGK’nın satış ilanlarında taşınmazlar için başvuru ve ihale saatleri ayrı ayrı belirlenebildiğinden, yatırımcıların yalnızca genel ilanı değil, ilgilendikleri arsanın kendi şartnamesini ve Elektronik Satış Portalı’ndaki güncel takvimini de kontrol etmeleri önem taşıyor.

İHALEYE KATILACAKLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

SGK’nın elektronik gayrimenkul satışlarında isteklilerin öncelikle e-Devlet üzerinden Elektronik Satış Portalı’na giriş yaparak ilgili taşınmazın ihale dokümanını incelemesi gerekiyor. Satın alınmak istenen gayrimenkul için belirlenen teminatın da ilan ve şartnamede gösterilen usule uygun şekilde yatırılması gerekiyor. Başvuru süresi tamamlandıktan sonra yeni başvuru kabul edilmediği için son başvuru tarihi, teminat işlemleri ve ihale başlangıç saati yatırımcılar açısından kritik önem taşıyor.

Gayrimenkul ihalelerine katılmayı düşünenlerin ayrıca taşınmazın tapu niteliği, imar durumu, yüzölçümü, yapılaşma koşulları, takyidat bilgileri ve diğer hukuki durumlarını şartname üzerinden ayrıntılı biçimde değerlendirmesi gerekiyor. SGK’nın yayımladığı satış şartnamelerinde taşınmazların tapu ve değerleme bilgileri ile imar durumlarına ilişkin açıklamalar bulunabiliyor. Bu nedenle yalnızca tahmini satış değeri üzerinden karar verilmesi yerine, taşınmazın tüm teknik ve hukuki özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor.

ALANYA'NIN FARKLI BÖLGELERİNDE ARSALAR VAR

Satış listesinin öne çıkan yönlerinden biri taşınmazların tek bir bölgede toplanmaması oldu. Oba ve Çarşı ilçenin merkezi ve kent dokusuyla bütünleşen bölgeler arasında bulunurken; Mahmutlar ve Kargıcak doğu aksında, İncekum, Payallar ve Telatiye ise batı aksında yer alıyor. Alanya’da turizm, konut ve ticari hareketliliğin farklı mahallelere yayılması nedeniyle bir taşınmazın ekonomik değerinin değerlendirilmesinde konumu kadar imar koşulları, ulaşım bağlantıları, çevresindeki yapılaşma ve bölgenin gelişme eğilimi de belirleyici olabiliyor.

SGK E-İHALE SİSTEMİNİ YAYGINLAŞTIRIYOR

SGK, kurum mülkiyetindeki taşınmazların satışında elektronik ihale sistemini kullanıyor. Kurumun Elektronik Satış Portalı; başvuru, teklif ve ihale süreçlerinin dijital ortamda kayıt altına alınmasını, işlemlerin izlenebilir biçimde yürütülmesini ve farklı şehirlerden katılımcıların fiziki ihale ortamına ihtiyaç duymadan sürece dahil olabilmesini amaçlıyor. SGK tarafından daha önce yapılan açıklamalarda da sistemin taşınmaz satışlarında şeffaflık, güvenlik ve rekabeti artırmaya yönelik olarak geliştirildiği vurgulanmıştı.

AYRINTILI BİLGİ SGK'DAN ALINABİLECEK

İhaleye katılmayı planlayan vatandaşların işlem yapmadan önce SGK’nın resmi ilanını, Elektronik Satış Portalı’nda yayımlanan taşınmaz bazındaki şartnameyi ve başvuru koşullarını kontrol etmeleri gerekiyor. İhale ve taşınmazlara ilişkin ayrıntılı bilgi almak isteyenler ayrıca SGK’ya 0312 585 61 60, 0312 585 61 23, 0312 585 61 35 ve 0312 585 61 34 numaralı telefonlardan ulaşabilecek.