Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, maça hızlı başlayan konuk ekip skor avantajını maç sonuna kadar koruyamadı ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Mücadelenin 11. dakikasında Salah'ın kaydettiği golle Trabzonspor 1-0 öne geçti. İlk yarının uzatma anlarında, 45+5. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamamasının ardından seken topu iyi takip eden Yira Collins Sor skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın sonucunu belirleyen kritik gol ise 90. dakikada Orban'dan geldi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA FİKSTÜRÜ

Ligin henüz 3. haftasında son dakika golüyle alınan bu galibiyet, takımların puan tablosundaki gidişatını doğrudan etkiledi. Sahasında aldığı üç puanla toplam puanını 6'ya yükselten Amed ligde iddialı bir konuma gelirken, Trabzonspor 4 puanda kalarak deplasmanda yara aldı.

Ligin dördüncü haftasındaki fikstüre göre Amed, İstanbul deplasmanına giderek Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Trabzonspor ise kendi evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayarak bu haftaki puan kaybını telafi etmeye çalışacak.