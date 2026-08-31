Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda geniş katılımlı bir kutlama programı düzenlendi. Binlerce vatandaşın ellerinde Türk bayraklarıyla doldurduğu meydanda, ünlü sanatçı Derya Uluğ sahne aldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan etkinlikte, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kalabalık bayram coşkusunu paylaştı.

Antalya Körfez gazetesinin aktardığı bilgilere göre, kutlamalara Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir de katılarak bir konuşma yaptı. Sahneye çıkarak alanı dolduran kalabalığı selamlayan Özdemir, Türk milletinin 104 yıl önce bağımsızlık için verdiği mücadeleyi hatırlattı.

BAŞKANVEKİLİ ÖZDEMİR'DEN BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Büşra Özdemir konuşmasında, 19 Mayıs 1919'da başlayan bağımsızlık ateşinin 30 Ağustos 1922'de destansı bir zafere dönüştüğünü belirtti. Anadolu topraklarının kaderinin yalnızca Türk milleti tarafından belirleneceğinin altını çizen Özdemir, Cumhuriyetin akıl, bilim, kültür ve sanatla büyütülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Özdemir ayrıca, kadınların özgürce var olduğu ve çocukların geleceğe güvenle baktığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

CUMHURİYET MEYDANI'NDA GELENEKSEL KUTLAMA

Antalya'da ulusal bayramların merkez üssü konumunda bulunan Cumhuriyet Meydanı, her yıl olduğu gibi bu 30 Ağustos'ta da resmi ve kültürel etkinliklerin odak noktası oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen ücretsiz halk konserleri, kentteki bayram kutlamalarının en önemli birleştirici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sevilen şarkılarını seslendiren Derya Uluğ, sahne performansıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Konserin ardından Başkanvekili Özdemir, sanatçıya çiçek ve ay yıldızlı bir plaket takdim etti. Etkinlik, sahnede çekilen özçekim ile sona erdi.