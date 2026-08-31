Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, 29-30

Ağustos hafta sonunda sorumluluk alanında toplam 38 yangın çıktığını ve tamamının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangınların 14'ü ormanlık alanda, 24'ü orman dışı alanda meydana geldi.

ORMAN YANGINLARININ 5'İ ALANYA'DA

Bölge Müdürlüğü'nün paylaştığı listeye göre, hafta sonu çıkan 14 orman yangınının 5'i Alanya sınırlarında görüldü. Alanya'da yangın çıkan noktalar Obaalacami, Beldibi, Fakırcalı, Dim ve Uzunöz oldu. Böylece Alanya, orman yangını sayısında ilçeler arasında ilk sırada yer aldı.

Orman yangınlarının 4'ü Manavgat'ta (Güzelyalı, Düzağaç ve iki kez Beydiğin), 2'si Kaş'ta (Palamut ve Yeşilköy), birer tanesi ise Aksu Topallı, Muratpaşa Güzeloba ve Serik Akbaş'ta meydana geldi.

ORMAN DIŞI YANGINLARDA KUMLUCA VE MANAVGAT ÖNDE

Orman dışı alanlarda çıkan 24 yangının 5'i Kumluca, 5'i Manavgat, 4'ü Kaş, 3'ü Gazipaşa, 3'ü Serik, 2'si Elmalı, 1'i Kepez ve 1'i Konyaaltı'nda kaydedildi.

TÜM YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Bölge Müdürlüğü açıklamasında, yangınlara havadan ve karadan hızlı, etkin ve koordineli şekilde müdahale edildiği, ekiplerin çalışmaları sonucunda 38 yangının tamamının kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca yangın riskinin yüksek olduğu bu günlerde vatandaşlardan daha dikkatli olmaları, ormanlık alanlarda ateş yakmamaları ve yangına yol açabilecek davranışlardan kaçınmaları istendi.