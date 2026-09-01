Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, geride kalan 4 haftada kalesinde gördüğü 10 golün ardından savunma hattını güçlendirme kararı aldı. Kırmızı-beyazlı kulüp, son olarak Kayserispor forması giyen 22 yaşındaki stoper Arif Kocaman ile anlaşma sağladığını bildirdi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Sakaryaspor'da kiralık olarak geçiren genç savunmacı, sezon boyunca toplam 18 resmi müsabakada görev almıştı. Akdeniz temsilcisinin, ligde şu ana kadar sadece 3 puan toplayabilmesi ve en çok gol yiyen takım konumunda bulunması nedeniyle stoper bölgesine yapılan bu transfere hız verdiği aktarıldı.

TRANSFER YASAĞI YENİDEN GÜNDEMDE

Antalyaspor yönetimi, geçtiğimiz haftalarda FIFA'da bulunan 16 sorunlu dosyayı çözüme kavuşturarak kapalı olan transfer tahtasını açmayı başarmıştı. Bu süreçte Pedrinho, Francis Nzaba, Güray Vural, Ufuk Akyol, Ahmet Sagat ve Ömer Faruk Beyaz gibi isimler takıma dahil edildi. Ancak yerel basına yansıyan detaylara göre, tahtanın açılmasından yalnızca 6 gün sonra kulübe ulaşan yeni dosyalar sebebiyle transfer yasağı tekrar yürürlüğe girdi.

YENİ TRANSFERLER LİSANS BEKLİYOR

Kalesinde maç başına 2.5 gol ortalamasıyla oynayan Antalyaspor'da, arka arkaya gelen kötü sonuçların ardından savunma kurgusunun acilen toparlanması gerekiyor. Kulüp yönetiminin şu anki öncelikli hedefinin, sürpriz şekilde yeniden gelen transfer yasağını kaldırarak Arif Kocaman ve diğer yeni takviyelerin lisans işlemlerini resmi olarak tamamlamak olduğu belirtiliyor.