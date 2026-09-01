Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gelirini belirleyecek olan Ocak 2027 zam oranlarına ilişkin enflasyon projeksiyonları şekilleniyor. Temmuz ayında uygulanan yüzde 17,76'lık altı aylık enflasyon farkıyla 23 bin 552 liraya yükselen en düşük emekli maaşı için yeni dönem hesaplamaları başladı. Gerçekleşmesi beklenen en alt senaryoda taban aylığın 25 bin 601 liraya ulaşacağı hesaplanıyor.

Zam oranının kesinleşmesinde kritik rol oynayan 2026 yılının ikinci yarısına ait enflasyon verilerinin ikincisi kısa süre içinde belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını 3 Eylül Perşembe günü duyuracak. AA Finans tarafından düzenlenen beklenti anketine katılan ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon öngörüsü ise ortalama yüzde 1,86 yönünde oldu.

3 FARKLI ENFLASYON SENARYOSU

Yıl sonu beklentilerine göre şekillenen tahminler üç ana grupta toplanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse, emeklilerin altı aylık zam oranı yaklaşık yüzde 8,70 olacak ve en düşük maaş 25 bin 601 liraya çıkacak.

Piyasa katılımcılarının yüzde 29,43'lük yıl sonu enflasyon beklentisine göre ise altı aylık zam oranı yüzde 9,92 olarak hesaplanıyor. Bu durumda taban maaş 25 bin 601 liranın üzerine çıkıyor. Ekonomik Görünüm Endeksi'nin yüzde 30,32'lik tahmini baz alındığında ise zam oranının yüzde 10,67 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

TABAN AYLIK NASIL HESAPLANIYOR?

Uygulamadaki yasal düzenlemelere göre, kök maaşı belirlenen alt sınırın altında kalan emeklilerin aylıkları Hazine desteğiyle taban maaşa tamamlanıyor. Mevcut 23 bin 552 liralık sınırın, beklenen en düşük yüzde 8,70'lik enflasyon farkıyla matematiksel olarak 25 bin 601 liraya güncellenmesi, kök maaşı bu rakamın altında olan tüm emeklilerin yeni yılda bu tutarı alacağı anlamına geliyor.

Ocak 2027 döneminde maaşlara yansıyacak kesin oranlar, yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyon verilerinin tamamının açıklanmasıyla netleşecek. Nihai enflasyon verilerinin belli olmasının ardından yeni maaş tablosu resmiyet kazanacak.