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Alanya’da turistleri darp eden iki kişi cezaevine gönderildi

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Kazada yaralanan olmadı, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Trafik ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından otomobil, çekici yardımıyla refüjden kaldırıldı.

Kaza, Alanya Adliyesi önünde meydana geldi. Çevre Yolu üzerinde Gazipaşa istikametine seyir halinde olan otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

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