Alanya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.
Kaza, Alanya Adliyesi önünde meydana geldi. Çevre Yolu üzerinde Gazipaşa istikametine seyir halinde olan otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
ARAÇ ÇEKİCİYLE KALDIRILDI
Kazada yaralanan olmadı, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Trafik ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından otomobil, çekici yardımıyla refüjden kaldırıldı.
Kaynak: Mehmet AL