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Alanya’da turistleri darp eden iki kişi cezaevine gönderildi

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Şüphelinin yerinin belirlenmesinin ardından konu adli makamlara aktarıldı. Cumhuriyet savcılığının koordinesinde çalışma başlatan ekipler, yakalama için operasyon hazırlığı yaptı. Operasyonda Antalya ve İstanbul narkotik ekiplerinin koordineli şekilde görev aldığı öğrenildi.

INTERPOL tarafından uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan İsveç pasaportu hamili Annes Salkovic, Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı.

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