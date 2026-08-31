INTERPOL tarafından uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan İsveç pasaportu hamili Annes Salkovic, Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, hakkında uluslararası arama kaydı bulunan Salkovic'in Antalya'da bulunduğu tespit edildi.
ANTALYA VE İSTANBUL EKİPLERİ ORTAK OPERASYON DÜZENLEDİ
Şüphelinin yerinin belirlenmesinin ardından konu adli makamlara aktarıldı. Cumhuriyet savcılığının koordinesinde çalışma başlatan ekipler, yakalama için operasyon hazırlığı yaptı. Operasyonda Antalya ve İstanbul narkotik ekiplerinin koordineli şekilde görev aldığı öğrenildi.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Annes Salkovic'in, hakkındaki uluslararası arama kaydı nedeniyle Türkiye'deki adli işlemleri sürüyor.