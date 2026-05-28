Alanya’da kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İrem Çoban’dan sevindiren haber geldi. Mahmutlar Mahallesi’nde kaybolduğu bildirilen genç kızın sağ salim evine döndüğü öğrenildi.

Gün boyunca endişeli bekleyiş yaşayan aile, sosyal medya ve yakın çevresi aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Kızımız eve geldi” ifadelerini kullanarak sevincini paylaştı.

İrem Çoban’ın bulunmasıyla birlikte ailesi ve yakınlarının yaşadığı endişe sona ererken, genç kız için destek paylaşımı yapan çok sayıda vatandaş da rahat bir nefes aldı.

MAHMUTLAR’DA ARANIYORDU

İrem Çoban’ın, Mahmutlar Mahallesi Kapadokya Sitesi çevresinde kaybolduğu bildirilmişti. Anadolu Lisesi 1. sınıf öğrencisi olan genç kızdan uzun süre haber alınamaması üzerine ailesi ve yakınları bölgede arama çalışması başlatmıştı.

Ailenin verdiği bilgiye göre İrem’in evden çıkarken “denize gideceğim” dediği öğrenilmiş, daha sonra genç kızın deniz yönüne doğru ilerlediğine dair güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıktığı belirtilmişti.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

İrem Çoban’ın kaybolduğu yönündeki paylaşım kısa sürede Alanya’da ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ailenin yaptığı yardım çağrılarının ardından çok sayıda vatandaş genç kızın bulunabilmesi için destek verdi.

Mahalle sakinleri ve vatandaşlar, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla arama çalışmalarına katkı sağlamaya çalıştı.

AİLEDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Genç kızın eve dönmesinin ardından aile, süreç boyunca destek veren herkese teşekkür etti. Yakın çevresi ise İrem’in sağ salim bulunmasının büyük mutluluk yarattığını ifade etti.

Olayın ardından bölgede oluşan endişeli bekleyiş yerini sevince bıraktı.