Kaza, Emet-Hisarcık karayolunun 7’nci kilometresinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. yönetimindeki 43 ADR 604 plakalı otomobil ile çevre yoluna dönüş yapmak isteyen E.E. idaresindeki 16 SLV 85 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle İ.K.’nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen araçta bulunan sürücü İ.K. ile yolcular M.Y. ve A.Y. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Emet-Hisarcık karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ve jandarma ekipleri, ikinci bir kazanın yaşanmaması için bölgede güvenlik tedbirleri alırken, şarampole yuvarlanan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yetkililer, kavşaklarda hız sınırlarına uyulması ve dönüşlerde trafik kurallarına dikkat edilmesi konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.