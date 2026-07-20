Olay, saat 16.10 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bulunan Kağıthane Tüneli çıkışındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgeden geçen Şeyma K., yol kenarındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaş, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yerde hareketsiz halde bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bunun üzerine bölge güvenlik şeridiyle kapatılırken, polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde uzun süre delil çalışması yapıldı. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin Alaeddin İpek olduğu belirlendi.

46 SUÇ KAYDI BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Alaeddin İpek'in başta "Uyuşturucu madde ticareti yapmak", "Uyuşturucu madde kullanmak" ve "Kasten yaralama" suçları olmak üzere toplam 46 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. İpek'in geçmişine ilişkin bilgiler soruşturma dosyasına eklenirken, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için adli süreç başlatıldı.

CENAZESİ ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Alaeddin İpek'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılacak incelemenin ardından ölüm nedeninin netlik kazanacağı bildirildi.

Polis ekipleri, olayın cinayet, doğal ölüm ya da başka bir nedenle gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, görgü tanıklarının ifadelerine de başvurdu.

Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.