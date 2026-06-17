Elazığ'ın Hazar Gölü kıyısında bulunan bir yazlıkta 12 Haziran tarihinde talihsiz bir kaza yaşandı. Ailesiyle birlikte tatile giden Zeynep Dila İzgi, dengesini kaybederek havuza düştü. Çocuğun suda çırpındığını fark eden yakınları, onu hızla havuzdan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

DHA'nın aktardığına göre, ihbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Zeynep Dila, ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veren küçük çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

YAZ AYLARINDA HAVUZ GÜVENLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte artan havuz kazaları, çocukların su kenarlarında kesintisiz gözetim altında tutulmasının önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Uzmanlar, boğulma tehlikesi geçiren çocuklara yönelik ilk dakikalarda yapılacak doğru ilk yardım müdahalesinin hayati önem taşıdığını belirtiyor.

CENAZESİ DİYARBAKIR'DA DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden Zeynep Dila İzgi'nin cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Küçük çocuğun cenazesi, memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.