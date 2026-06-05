Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir'in aktardığına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına yönelik yeni bir yapılandırma düzenlemesi hayata geçirildi. Ekonomik zorluk çeken işletmeler için yürürlüğe giren uygulama kapsamında, esnafın kurum borçlarının ödenmesinde ciddi esneklikler sağlandı.

Yeni düzenleme ile birlikte sigorta primi, idari para cezaları ve işsizlik sigortası primlerini kapsayan borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Daha önceki mevzuatta en fazla 36 ay olarak uygulanan vade süresi, alınan bu kararla iki katına çıkarılmış oldu.

1 MİLYON TL'YE KADAR TEMİNAT İSTENMEYECEK

Yapılandırma sürecinde vade uzatımının yanı sıra teminat şartlarında da esnaf lehine değişikliklere gidildi. Uygulamaya göre, 1 milyon TL'ye kadar olan SGK borçları için başvuru sahiplerinden herhangi bir teminat talep edilmeyecek. Toplam borcun 1 milyon TL'yi aşması durumunda ise, sadece sınırı geçen tutarın yüzde 50'si oranında teminat gösterilmesi yeterli kabul edilecek.

ALANYA ESNAFI İÇİN BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yazılı bir açıklama yayımlayan Başkan Ali İhsan Özdemir, prim ve yapılandırma ödemelerinde zorlanan işletmeler için vade ile teminat esnekliklerinin gerçek anlamda bir cansuyu olduğunu ifade etti. Özdemir, borcu bulunan oda üyelerine mevcut fırsatı değerlendirerek vakit kaybetmeden yerel SGK müdürlüklerine başvuru yapmaları tavsiyesinde bulundu. Turizm sezonu öncesinde nakit akışını dengelemek isteyen Alanya esnafının, söz konusu yapılandırma sayesinde finansal yüklerini hafifletmesi öngörülüyor.