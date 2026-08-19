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Atletico Madrid, taraftarı önünde sezona galibiyetle başlamayı hedeflerken Malaga ise deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmanın peşinde olacak.

Malaga’nın yedekleri arasında Lopez, Salinas, Pastor, Rodriguez, Otunenche, Enriquez, Cruz, Fernandez, Lobete, Abaida ve Jauregi yer alıyor.

Malaga’nın Atletico Madrid karşısındaki ilk 11’i ise şöyle:

Yedek kulübesinde ise Musso, Pubill, Llorente, Gimenez, Grimaldo, Baena, Kang-in Lee, Morten Hjulmand, Simeone, Cardoso, Castillo ve Cubo bulunuyor.

Atletico Madrid mücadeleye şu 11’le başlayacak:

La Liga karşılaşması Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Atletico Madrid ile Malaga arasındaki karşılaşma saat 22.00’de başlayacak.

İSPANYA La Liga’da yeni sezonun ilk hafta heyecanı Atletico Madrid-Malaga karşılaşmasıyla devam ediyor. Atletico Madrid, sahasında Malaga’yı konuk edecek. Mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11’ler de açıklandı.

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