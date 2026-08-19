İSPANYA La Liga’da yeni sezonun ilk hafta heyecanı Atletico Madrid-Malaga karşılaşmasıyla devam ediyor. Atletico Madrid, sahasında Malaga’yı konuk edecek. Mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11’ler de açıklandı.
ATLETICO MADRID-MALAGA MAÇI SAAT KAÇTA?
Atletico Madrid ile Malaga arasındaki karşılaşma saat 22.00’de başlayacak.
Riyadh Air Metropolitano’da oynanacak mücadelede hakem Adrian Cordero Vega düdük çalacak.
ATLETICO MADRID-MALAGA MAÇI HANGİ KANALDA?
La Liga karşılaşması Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
Futbolseverler mücadeleyi belirtilen yayın platformları üzerinden takip edebilecek.
ATLETICO MADRID İLK 11’İ
Atletico Madrid mücadeleye şu 11’le başlayacak:
Oblak, Dominguez, Normand, Hancko, Martinez, Mendoza, Barrios, Koke, Martin, Lookman, Ortiz.
Yedek kulübesinde ise Musso, Pubill, Llorente, Gimenez, Grimaldo, Baena, Kang-in Lee, Morten Hjulmand, Simeone, Cardoso, Castillo ve Cubo bulunuyor.
MALAGA İLK 11’İ
Malaga’nın Atletico Madrid karşısındaki ilk 11’i ise şöyle:
Herrero, Puga, Recio, Galilea, Garrido, Larrubia, Lorenzo, Merino, Munoz, Chupete, Dotor.
Malaga’nın yedekleri arasında Lopez, Salinas, Pastor, Rodriguez, Otunenche, Enriquez, Cruz, Fernandez, Lobete, Abaida ve Jauregi yer alıyor.
Atletico Madrid, taraftarı önünde sezona galibiyetle başlamayı hedeflerken Malaga ise deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmanın peşinde olacak.