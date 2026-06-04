Değirmendere Ortaokulu’nda düzenlenen kermes etkinliği kapsamında derece elde eden öğrenciler, başarılarının karşılığını ödüllerle aldı. Etkinliğe katılan Mehmet Özkan, öğrencilerle yakından ilgilenerek eğitim hayatlarında gösterdikleri gayret ve başarıdan dolayı kendilerini tebrik etti.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE HEDİYE TAKDİM EDİLDİ

Kermes programı sırasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler veren Özkan, gençlerin eğitim yolculuğunda desteklenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Öğrencilerle birebir sohbet eden Özkan, onların hedefleri ve eğitim süreçleri hakkında da bilgi aldı.

EĞİTİME DESTEK MESAJI VERDİ

Eğitimin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Mehmet Özkan, “Başarılı öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin azmi ve başarısı bizlere umut veriyor” dedi.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Etkinliğe katılan öğrenciler ve aileleri, verilen destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kermes ziyareti boyunca sıcak ve samimi anlar yaşanırken, öğrencilerin başarılarının ödüllendirilmesi katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

Değirmendere Ortaokulu’nda gerçekleştirilen program, eğitime verilen değerin ve başarılı öğrencilerin desteklenmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.